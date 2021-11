Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice mediterraneo ora in azione ad ovest dell’Italia tenderà ad allontanarsi verso le Baleari nel corso del weekend, ma nel frattempo una nuova minaccia giungerà dal Nord Europa. Si tratterà di un nuovo vortice depressionario che taglierà l’area di alta pressione distesa sull’Europa centrale raggiungendo nel corso di domenica prima l’arco alpino poi la Costa Azzurra e provocando un peggioramento domenica al Nord, dopo un avvio di weekend ancora spesso instabile al Centro-Sud.

METEO VENERDÌ 12 NOVEMBRE. Sarà ancora il vecchio vortice mediterraneo a condizionare il tempo con episodi di forte instabilità in avvio di giornata sulle isole maggiori. Attesi rovesci e temporali sulla Sardegna centro-settentrionale, anche intensi ma in graduale attenuazione tra il pomeriggio e la sera e con parziali schiarite che si affacceranno alle aree meridionali. Iniziale maltempo anche sulla Sicilia centro-orientale con temporali a tratti intensi sul versante ionico, in graduale attenuazione tra pomeriggio e sera, maggiori schiarite e clima più asciutto sull’ovest dell’isola. Sulle regioni peninsulari nuvolosità irregolare attesa sul settore centro-meridionale con piogge e qualche rovescio al mattino su Toscana e Lazio, al pomeriggio su basso Lazio, Campania e Calabria, ma con fenomeni in graduale attenuazione in serata e con schiarite sull’alto Tirreno. Fenomeni sporadici o assenti sulle regioni adriatiche, con schiarite in Puglia. Al Nord nubi sparse e schiarite con maggiori addensamenti al mattino in Emilia, alternati a nebbie o nubi basse sul resto della Val Padana, in parziale diradamento diurno. Nubi più compatte su Alpi Marittime e Ponente Ligure con qualche pioggia in attenuazione entro sera. Temperature in lieve calo al Centro-Sud.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: correnti umide e moderatamente instabili continuano a transitare da Sud, portando nuvolosità talora compatta sul Lazio, associata a piogge e rovesci sparsi in transito tra la notte e il primo mattino sui settori centro occidentali; nuova instabilità poi a seguire nel corso del pomeriggio/sera con fenomeni ad iniziare da Sud. Anche sull’Umbria giornata spiccatamente variabile con il rischio di precipitazioni al mattino sui settori meridionali. In Toscana più nubi inizialmente sui settori meridionali con rischio di piogge e qualche rovescio specie su Grossetano e Arcipelago. Venti deboli, in prevalenza da Nord-Nordest; da sudest lungo le coste laziali, variabili sul basso Lazio. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Il medio Tirreno continua ad essere interessate dalla risalita di correnti umide di matrice atlantica, che portano nuvolosità a tratti estesa e compatta ( associata a piogge sparse e locali rovesci. Venti in rinforzo prima da Grecale poi da Scirocco specie lungo le coste e immediato entroterra. Situazione destinata a peggiorare nel weekend complice il transito di una saccatura Nord atlantica, che porterà rovesci e locali temporali specie su medio-alta Toscana e marginalmente anche Lazio e Umbria. Meglio invece ad inizio della prossima settimana ma con tendenza a nuovo peggioramento entro la fine di martedì/inizio di mercoledì.

