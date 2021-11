Migranti, a centinaia attraversano la Manica per fuggire in Inghilterra

Parigi – Sono circa un migliaio i migranti che hanno attraversato il Canale della Manica nell’ultima giornata, un record come spiega la Bbc. I migranti sono stati scartati da cinque scialuppe di salvataggio e quattro navi delle forze di frontiera che li hanno scortati a Dover. Il tempo calmo e mite ha reso il viaggio meno rischioso, sottolinea l’emittente. Il record precedente era di 853 persone il 3 novembre. Sono più di 23mila le persone che hanno compiuto la traversata dalla Francia al Regno Unito in barca quest’anno. Si tratta di un forte aumento rispetto alle 8.404 del 2020. Prima della pandemia la maggior parte dei richiedenti asilo arrivava in aereo, traghetto o treno. (fonte Adnkronos)