Problemi al cuore: per Aguero ritiro dal calcio sempre più vicino?

Barcellona – Sergio Aguero potrebbe essere costretto al ritiro dal calcio per problemi cardiaci. L’attaccante argentino del Barcellona è fermo dopo un’episodio di aritmia. Secondo Catalunya Radio, gli esami a cui si è sottoposto il 33enne calciatore hanno delineato un quadro peggiore rispetto alle previsioni. L’aritmia non sarebbe di natura benigna: Aguero è consapevole della situazione, che alimenta un marcato pessimismo. L’emittente sottolinea che il quadro è ancora in evoluzione, verranno effettuati ulteriori esami. (fonte Adnkronos)