Pugilato, Magnesi vince a New York per ko tecnico con Rambo Lagos

Comincia bene, ma con un brivido, l’avventura in terra statunitense di Michael ‘Lone Wolf’ Magnesi, campione Ibo dei Superpiuma che, sul ring del Paramount di Huntington, a New York, si è imposto per Ko tecnico alla terza ripresa sul filippino Eugene ‘Rambo’ Lagos.

Nel corso del primo round il pugile di Cave, residente a Civitavecchia, è andato al tappeto ma poi si è rialzato e nel terzo tempo ha messo all’angolo Lagos tempestandolo di colpi finché l’arbitro non ha messo fine al combattimento.

Ora Magnesi dovrebbe disputare altri due match negli Usa e poi avere una chance per unificare il suo titolo iridato con quello di altre sigle. (Ansa).

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport