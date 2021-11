Tragedia a Pomezia, 40enne di Ardea investita e uccisa mentre attraversa la strada

Pomezia – Una donna è stata investita e uccisa a Pomezia nel pomeriggio di oggi 12 novembre. E’ successo intorno alle 17.30 in via Castagnetta. La signora, una 40enne di Ardea, stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Peugeot 207.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo alla guida dell’automobile, un 71enne di Pomezia, si sarebbe fermato per far passare due pedoni e, non accorgendosi del terzo pedone, sarebbe ripartito nel momento in cui stava attraversando la 40enne.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. La donna è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Pomezia per i rilievi del caso.

