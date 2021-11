Ardea, risolto il giallo dietro alla determina dell’auto “fantasma”

Ardea – Il giallo dell’auto “fantasma” per la quale il Comune ha speso quasi 500 euro in riparazioni (leggi qui) ha destato numerose polemiche, tanto da spingere fonti dell’Amministrazione a chiarire l’interrogativo suscitato dalla determina n.1835 del 6 novembre 2021, nella quale non veniva menzionato il proprietario del veicolo.

Fonti vicine all’amministrazione hanno fatto sapere che l’auto appartiene all’Ente, in dotazione alla Polizia Municipale, anche se nella determina non è scritto esplicitamente dato che è stata riportata esclusivamente la targa dei veicolo.

Disponendo della targa, dunque, il cittadino che visiona una determina di questo tipo e che vuole sapere chi è il proprietario dell’auto e, dunque, per cosa e chi sta spendendo soldi il Comune, è possibile che non troverà queste informazioni nel documento ma piuttosto potrà richiedere una visura proprietari al Pubblico Registro Automobilistico pagando di propria tasca una somma in denaro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea