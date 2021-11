Atp Finals di Torino, Berrettini: “Ho grandi aspettative, il pubblico è con me”

Torino – A 48 ore dall’inizio dell’Atp Finals, Torino è vestita a festa per il torneo di tennis più importante dell’anno e i migliori otto campioni girano per la città fermati dagli ammiratori, per una foto oppure per un autografo.

C’è anche Berrettini tra loro. E il tennista spiega il suo entusiasmo in conferenza stampa: “Arrivare a Londra è stata una festa, qui ho grandi aspettative: sarà un Berrettini diverso, che potrà anche contare sull’apporto del pubblico”. E’ l’unico tennista italiano Matteo, che partecipa alla competizione.

“Dobbiamo abituarci ad essere qui – prosegue l’azzurro – spesso diciamo che siamo a Londra perché abbiamo vissuto tanti anni lì – l’aneddoto del 25enne romano, numero 7 al mondo – ma diventerà speciale anche qui sotto la Mole: è tutto organizzato alla grande, la città è bella e si sta bene”.

Berrettini dà un aggettivo per ogni avversario del gruppo rosso: “Zverev è solido, Hurkacz imprevedibile, Medvedev gommoso”.

