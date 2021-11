Giornata Mondiale della gentilezza: come nasce e perché si celebra il 13 novembre

Una carezza, un sorriso, una frase o un gesto gentile… sono tanti i modi in cui si manifesta la gentilezza. Ma che cosa significa essere gentili? La gentilezza è cortesia, pazienza, sono tutti quei piccoli gesti che non ci costano nessuno sforzo, ma che per le persone che ci circondano valgono veramente tanto. Platone diceva “Sii gentile perché ogni persona che incontri sta già combattendo una dura battaglia” per ricordarci che ognuno di noi ha delle difficoltà da affrontare nella vita ed essere carini, gentili e cortesi con gli altri rende queste battaglia meno dure. Proprio per ricordare quanto sia importante essere gentili, il 13 novembre di ogni anno viene celebrata la Giornata Mondiale della gentilezza: una perfetta occasione per ricordarci che essere gentili fa bene al cuore e ci rende più felici.

Le parole che esprimono gentilezza sono “per favore”, “grazie”, “prego”, “scusa”, tutte buone maniere per rivolgersi agli altri. Ma la gentilezza significa essere anche altruisti e generosi, per aiutare chi si trova in difficoltà. Dopo il critico periodo che abbiamo passato a causa della pandemia da Covid-19 e che stiamo ancora attraversando, essere gentili e uno dei modi per farsi coraggio e supportarsi a vicenda. Quindi, oggi più che mai una frase o una parola gentile rendono migliore la realtà in cui viviamo.

Le origini

La Giornata Mondiale della gentilezza ha avuto origine in Giappone grazie al Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo, dove due anni prima si era costituito un primo gruppo di organizzazioni riunito nel World Kindness Movement (Movimento mondiale per la Gentilezza) e si è poi diffusa in tutto il mondo. In Italia è arrivata nel 2000.

Tale giornata nasce con lo scopo di ricordare quanto i gesti gentili e le buone azioni facciano bene alle persone ed a tutta la comunità, non solo per chi la riceve, ma anche per chi la fa. La gentilezza, infatti, è una parte fondamentale della condizione umana, capace di colmare anche le divisioni di ogni tipo.

(Il Faro online)