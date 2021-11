Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice mediterraneo ad ovest dell’Italia tenderà ad allontanarsi verso le Baleari durante il weekend, ma nel frattempo una nuova minaccia giungerà dal Nord Europa. Si tratterà di un nuovo vortice depressionario che taglierà l’area di alta pressione distesa sull’Europa centrale raggiungendo nel corso di domenica prima l’arco alpino poi il Golfo del Leone e provocando un peggioramento già da sabato sera al Nord, dopo un avvio di weekend ancora spesso instabile al Centro-Sud. Ecco nel dettagli cosa accadrà:

METEO SABATO 13 NOVEMBRE. Avvio di giornata in gran parte nuvoloso sul Centro-Sud peninsulare salvo schiarite sul medio-basso Adriatico, Toscana, Sardegna e centro-ovest Sicilia; piogge sparse sulle regioni basso tirreniche, tra Campania, Calabria ma anche Sicilia orientale. In giornata ancora nuvolosità irregolare con piogge sparse, più frequenti su Toscana, Campania, Calabria, medio-alta Puglia e nordest Sicilia, schiarite invece sul resto delle isole maggiori, ma anche su Lazio e medio-alto Adriatico. Al Nord nuvoloso al mattino su Val Padana e Liguria con pioviggini sulla Riviera di Levante, schiarite sulle Alpi. In giornata piogge e rovesci in intensificazione al Nord su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto, anche temporaleschi tra Genovese e Spezzino, nuvoloso ma asciutto su ovest Alpi e Romagna. Temperature in calo al Nord e in Toscana.

METEO DOMENICA 14 NOVEMBRE. Iniziale maltempo al Nord e Toscana con piogge diffuse salvo parziali schiarite su Alpi occidentali e Friuli VG. In giornata piogge e rovesci diffusi su gran parte del Nord, Sardegna e Toscana con fenomeni che diverranno via via più intensi al Nordovest e neve sulle Alpi dai 1500/1700m, mentre si attenueranno su Alpi orientali e Friuli VG con qualche schiarita in arrivo. Peggiora sin dalle prime ore in Sardegna con piogge e rovesci anche temporaleschi in marcia dal versante occidentale a quello orientale, nubi in aumento sulle regioni centrali peninsulari con piogge in arrivo sul versante tirrenico, specie in Toscana la sera. Più asciutto sul resto del Centro-Sud con tempo in gran parte soleggiato, ma la sera qualche rovescio in risalita dallo Ionio verso il basso Salento. Venti moderati o tesi da sudest. Temperature in calo al Nord, Toscana e Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: tempo in peggioramento sulle regioni del medio Tirreno, complice di nuovo la risalita di correnti umide meridionali che andranno stavolta a sovrapporsi alla discesa di un impulso instabile dal Nord Europa. Configurazione barica tale da creare condizioni di moderata instabilità specie sulla Toscana, qui con piogge e rovesci localmente a carattere temporalesco entro sera. Locali rovesci potranno interessare anche basso Lazio, mentre su restante Lazio e Umbria le precipitazioni dovrebbero risultare scarse o assenti, in un contesto di spiccata variabilità tra sole e nubi irregolari. Temperature senza particolari variazioni. Venti in rotazione da Sud-Sudest, con rinforzi lungo le coste specie tra Piombino e Livornese. Mareda poco mosso a mosso.

DOMENICA: un impulso instabile in discesa dal Nord Europa rinvigorisce la circolazione ciclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Ennesima giornata instabile con piogge e anche qualche temporale sulla Toscana, specie settentrionale ed occidentale; in serata fenomeni invece più concentrati su Maremma ed Arcipelago. Variabilità tra Umbria e Lazio con qualche piovasco possibile sui settori laziali, tra mattino e pomeriggio, poi in serata piogge più diffuse sul comparto centro-settentrionale. Lieve calo termico a tutte le quote, eccetto che su coste e pianure prospicienti del Lazio. Venti sostenuti di Scirocco sulle coste e Arcipelago toscana, più deboli tra Sudest ed Est-Nordest sulle zone interne. Mare mosso o molto mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Il medio versante tirrenico seguita ad essere interessato da umide e instabili correnti meridionali, pilotate da una recidiva circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale. A complicare ulteriormente il quadro la discesa di un impulso instabile dal Nord Europa. Il weekend trascorrerà dunque a tratti instabile, specie sulla Toscana settentrionale ed occidentale dove avremo rovesci più frequenti, a tratti anche intensi e temporaleschi; marginalmente coinvolto anche il Lazio, specie costiero, mentre generalmente pioverà poco sull’Umbria. Situazione di stallo anche ad avvio della nuova settimana, anche se lunedì dovrebbe essere una giornata largamente asciutta e in buona parte anche soleggiata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo durante il pomeriggio, complice lo Scirocco specie su coste e al largo.

(Fonte: 3B Meteo)