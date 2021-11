Papa Francesco a Cipro e in Grecia: nove discorsi e l’incontro con i rifugiati di Lesbo e Nicosia

Città del Vaticano – Saranno in tutto nove i discorsi che Papa Francesco pronuncerà nel prossimo viaggio apostolico fissato dal 2 al 6 dicembre 2021 a Cipro e in Grecia. A completare il viaggio un Angelus, due omelie e l’incontro con i rifugiati di Nicosia e Lesbo.

Come riferisce la Sala Stampa della Santa Sede, il Pontefice partirà giovedì 2 dicembre dallo scalo di Roma Fiumicino alla volta dell’aeroporto di Larnaca, dove una volta atterrato riceverà l’accoglienza ufficiale a Cipro. Raggiunta Nicosia, il primo incontro sarà con sacerdoti, religiosi, consacrate, diaconi, catechisti, associazioni e movimenti ecclesiali presso la cattedrale maronita di Nostra Signora delle Grazie, quindi si trasferirà al Palazzo presidenziale per la cerimonia di benvenuto, la visita di cortesia al capo dello Stato e l’incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico.

Venerdì 3 dicembre, sempre nella capitale, il Papa si recherà in visita a Sua Beatitudine Chrysostomos II, arcivescovo ortodosso di Cipro, incontrerà il Santo sinodo presso la cattedrale ortodossa celebrerà la messa al Gsp Stadium. Nel pomeriggio una preghiera ecumenica con i migranti presso la chiesa parrocchiale di Santa croce concluderà la seconda giornata del viaggio.

Sabato 4 dicembre avrà inizio la tappa greca: ad Atene si recherà presso il Palazzo presidenziale dove è prevista la visita di cortesia al capo dello Stato, gli incontri con il Primo ministro e con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Nel pomeriggio la visita a Sua Beatitudine Ieronymos II, arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, presso l’arcivescovado ortodosso. A seguire l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le consacrate, i seminaristi e i catechisti presso la cattedrale di San Dionigi, e, in privato, con i gesuiti presso la nunziatura apostolica.

Domenica 5 il Pontefice si recherà a Lesbo per un incontro con i rifugiati nel “Reception and identification centre”. In tarda mattinata il rientro ad Atene, dove nel pomeriggio celebrerà la Messa nella Megaron concert hall. In serata è in programma la restituzione della visita di cortesia al Papa da parte di Ieronymos II presso la sede della rappresentanza pontificia.

Lunedì 6 dicembre, presso la Nunziatura ad Atene, il Papa riceverà il presidente del Parlamento greco, prima di incontrare i giovani presso la scuola San Dionigi delle suore orsoline nel quartiere ateniese di Maroussi. Al termine la cerimonia di congedo presso l’aeroporto della capitale e il decollo alla volta di Roma, dove l’arrivo è previsto verso le 12.35 allo scalo di Ciampino. Questo sarà il primo viaggio di un Pontefice senza Alitalia: la ex compagnia di bandiera infatti, fin dal 1964, ha accompagnato tutti i Papi nei viaggi all’estero.

