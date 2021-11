Pista lunga, in Coppa del Mondo Lollobrigida è bronzo nei 3000 metri

Prima giornata, primo podio. L’Italia del ghiaccio non smette di stupire e a Tomaszow Mazowiecki, in Polonia, sede della tappa inaugurale di Coppa del Mondo di pista lunga, a far festa è Francesca Lollobrigida.

La 30enne dell’Aeronautica Militare torna nella top 3 del circuito internazionale a due anni di distanza dal terzo posto nella Mass Start di Minsk nel novembre 2019. Eccezionale l’azzurra perché ribadisce la sua competitività non soltanto appunto nella sua specialità preferita, ma anche sulle distanze più classiche. Lollobrigida coglie così il secondo podio sui 3000 metri in carriera in Coppa del Mondo dopo quello di Tomakomai, in Giappone, nella stagione 2018-19 e lo fa chiudendo sul traguardo in 4’06″528 dietro soltanto all’olandese Schouten, prima in 4’04″009, e alla canadese Weidemann, seconda in 4’05″255.

Una buona Italia poi anche nei 5000 metri maschili con Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) settimo in 6’25″968 ed Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), l’altro azzurro in gara, 15° con il tempo di 6’33″572. Sulla stessa distanza, ma in Division B, Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ha conquistato una bella quarta posizione in 6’24″684 mentre Daniel Niero (Aeronautica Militare) ha chiuso 20° in 6’36″366. Da segnalare infine, nelle lunghe distanze, il 31° posto di Federica Maffei (Carabinieri) sui 3000 metri di Division B in 4’30″595.

Tra gli sprinter azzurri si mette in evidenza Jeffrey Rosanelli (Sporting Club Pergine), 12° nei 500 metri Division B in 35″762 con Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) 18° con il tempo di 35″919 e David Bosa (Fiamme Oro) 19° sul traguardo in 35″949.

Domani, in casa azzurra, fari puntati in particolare sulla Mass Start maschile con al via Giovannini e Fabio Francolini (Aeronautica Militare). (Foto@Fisg)

