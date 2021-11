Pomezia, cede la griglia: 50enne precipita nel vuoto

Pomezia – E’ precipitato per oltre 4 metri. Qualche giorno fa un 50enne stava camminando in via Singen, nelle case Ater di Pomezia, quando la griglia di un’intercapedine ha ceduto e l’uomo è caduto.

I Soccorritori sono intervenuti immediatamente per soccorrere l’uomo. Sono stati i Vigili del fuoco a estrarre il 50enne dall’intercapedine e affidarlo ai sanitari del 118.

L’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale Sant’Eugenio di Roma le sue condizioni restano gravi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia