Roma, dopo anni di minacce e violenze tenta di strangolare la compagna: arrestato

Roma – C’è anche un recente tentativo di strangolamento, una minaccia con un grosso coltello da cucina e una lunga serie di maltrattamenti nel racconto fatto da una ragazza di origini peruviane di 25 anni ai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, intervenuti questa notte, grazie alla segnalazione fatta al “112” da un vicino di casa, in un’abitazione di via Giacomo Galopini.

I militari sono stati allertati per delle urla che provenivano dall’appartamento in cui la donna vive insieme al compagno, un connazionale di 34 anni incensurato: al loro arrivo, i Carabinieri hanno subito intuito quanto era appena accaduto e vincendo la reticenza della 25enne, ancora impaurita, sono riusciti a farsi raccontare delle percosse e delle minacce che aveva appena subìto.

Non solo: la ragazza ha anche denunciato che gli episodi di percosse andavano avanti, ormai, da oltre 4 anni e che due settimane fa, il convivente aveva tentato anche di strangolarla. Un mese prima, invece, l’aveva minacciata con un coltello.

I Carabinieri, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, hanno fatto scattare le manette ai polsi del 34enne con l’accusa di maltrattamenti. Ora si trova nelle camere di sicurezza dell’Arma, dove rimane a disposizione dell’A.G.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo