Atp Finals, Berrettini shock: costretto al ritiro per un grave infortunio all’addome

Torino – Disperazione Berrettini. Torna l’infortunio agli addominali che lo aveva già fermato. Lo strappo al costato sinistro è arrivato durante le prime battute del secondo set. Matteo era in svantaggio per 1 a 0 in partita con Alexander Zverev (7-6), in uno scoppiettante esordio all’Atp Finals di Torino, in eredità a un’ora giocata ad alto livello.

Lo ferma lo strappo curato dal fisioterapista davanti alle telecamere di tutto il mondo. L’azzurro sdraiato a terra in lacrime. Non è servito a nulla quel messaggio. Un tentativo probabilmente fortunoso per salvare una partita, che forse non poteva certo proseguire in quelle condizioni fisiche.

Dice addio al suo Atp Finals Matteo. Il Pala Alpitour commosso e dispiaciuto per l’inaspettato epilogo del torneo per Berrettini. Anche Zverev addolorato per il ritiro forzato dell’amico di tennis lo abbraccia con affetto in campo, al termine di un match combattuto e doloroso.

Lascia la competizione per cui si è qualificato con così tante partite Berrettini in stagione e con così tanta voglia di fare bene. Era il padrone di casa e adesso deve rinunciare al sogno di vincere per il tricolore a Torino.

(foto@Federtennis/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport