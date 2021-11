Atp Finals, Medvedev vince con Hurkacz per due set a uno

Torino – E’ Medvedev a vincere il primo match singolo all’Atp Finals di Torino. Una partita a senso unico nel Gruppo Rosso, con Hurkacz, ma impegnativa per il russo, che al termine della gara, riceve l’applauso caloroso del pubblico del PalaAlpitour.

2 set a 1 per il numero due al mondo, con un risultato pesante in tabellone di 6-7 6-3 6-4. Il favorito alla vittoria finale, insieme a Djokovic, è entrato molto emozionato in campo, insieme ad un avversario con cui ha scambiato le prime battute della partita per scaldare ambiente e ambizioni.

Il polacco ha vinto il primo set con grande personalità. Poi Medvedev è uscito fuori ed è salito di impegno e di voglia di vincere. Un grande spessore tecnico espresso dal russo, Hurkacz non è riuscito a tenere testa al migliore della partita.

(foto@SuperTennisTV)

