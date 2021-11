Da Fiumicino a Nettuno su un camion rubato: due uomini denunciati per ricettazione

Fiumicino – Inseguimento da film ieri mattina alle 9.40 su tra via Portuense, a Fiumicino e il campo nomadi di via Pontina, a Roma. Una pattuglia della Polizia Stradale, dopo la segnalazione di un furto auto, ha intercettato il mezzo, una Fiat Doblò, su strada e lo ha inseguito.

A guidare gli agenti l’antifurto satellitare istallato sul camion che, grazie al Gps, ha consentito alle Forze dell’ordine di arrivare fino a Nettuno.

Qui l’autovettura è stata infine localizzata in via dei Tre Cancelli dove, oltre alla Stradale, sono intervenuti anche i poliziotti dei commissariati Anzio e Velletri. Il furgone era all’interno di un magazzino adibito a depositi auto. Lì c’erano anche due uomini che sono stati denunciati per ricettazione.

(fonte Agi)