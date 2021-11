Fondi, auto finisce fuori strada e si ribalta nel canale: conducente trovato morto

Fondi – Tragedia nelle prime ore di questa mattina a Fondi in via Sette Acque. Un’automobile, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada finendo in un canale poco prima delle 6:00.

L’auto si è ribaltata ed è stata parzialmente coperta dall’acqua del canale che costeggia la strada. Non c’è stato nulla da fare per il conducente, che è morto in seguito allo schianto. La vettura è stata recuperata con l’ausilio dell’autogrù. Il corpo senza vita dell’uomo è stato consegnato ai sanitari che ne hanno constatato il decesso. Sul luogo i Vigili del Fuoco di Latina e Terracina insieme ai Carabinieri.

