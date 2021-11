Gaeta, taglia il braccialetto elettronico per evadere dai domiciliari: denunciato

Gaeta – Nella notte appena trascorsa, tra sabato 13 e domenica 14 novembre, i Carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno deferito all’autorità giudiziaria un 44enne.

L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione dopo aver tagliato il braccialetto elettronico.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

