Città del Vaticano – “Non voltarci dall’altra parte, non aver paura a guardare da vicino la sofferenza dei più deboli”. E’ questo il senso della Giornata Mondiale dei Poveri, nata come frutto del Giubileo della Misericordia e oggi giunta alla sua quinta edizione. A dirlo è lo stesso Bergoglio, dal pulpito della basilica di San Pietro, dove presiede una solenne messa alla presenza di 2.000 poveri. e al mondo del volontariato e dell’associazionismo cattolico, che quotidianamente assiste i poveri romani. Tra i banchi, ad assistere alla celebrazione, c’era anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità del ministero della Salute, e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

In un messaggio su Twitter pubblicato questa mattina, il Pontefice ha scritto: “Siamo chiamati a scoprire Cristo nei poveri, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro”. Un concetto ripreso anche nell’omelia: “Siamo dentro a una storia segnata da tribolazioni, violenze, sofferenze e ingiustizie, in attesa di una liberazione che sembra non arrivare mai. Soprattutto, a esserne feriti, oppressi e talvolta schiacciati sono i poveri, gli anelli più fragili della catena”.

“Il sole della loro vita è spesso oscurato dalla solitudine – sottolinea Francesco -, la luna delle loro attese è spenta; le stelle dei loro sogni sono cadute nella rassegnazione ed è la loro stessa esistenza a essere sconvolta”. E tutto ciò “a causa della povertà a cui spesso sono costretti, vittime dell’ingiustizia e della disuguaglianza di una società dello scarto, che corre veloce senza vederli e li abbandona senza scrupoli al loro destino”.

Ma il cristiano non può voltarsi “dall’altra parte”. “Cosa devono fare i cristiani?”, si domanda il Papa. La risposta: “Ci è richiesto di nutrire la speranza di domani risanando il dolore di oggi. Sono collegati: se tu non vai avanti risanando i dolori di oggi, difficilmente avrai la speranza di domani”.

E spiega: “La speranza che nasce dal Vangelo, infatti, non consiste nell’aspettare passivamente che un domani le cose vadano meglio, questo non è possibile, ma nel rendere oggi concreta la promessa di salvezza di Dio. Oggi, ogni giorno. La speranza cristiana non è infatti l’ottimismo beato, anzi, direi l’ottimismo adolescente, di chi spera che le cose cambino e nel frattempo continua a farsi la sua vita, ma è costruire ogni giorno, con gesti concreti, il Regno dell’amore, della giustizia e della fraternità che Gesù ha inaugurato”.

Questo chiede oggi la Chiesa ai cristiani: “Fermati e semina speranza nella povertà. Avvicinati ai poveri e semina speranza”. “A noi è chiesto questo: di essere, tra le quotidiane rovine del mondo, instancabili costruttori di speranza; di essere luce mentre il sole si oscura; di essere testimoni di compassione mentre attorno regna la distrazione; di essere amanti e attenti nell’indifferenza diffusa. Testimoni di compassione. Vicinanza, compassione e tenerezza. Questo ci è chiesto oggi”, rimarca Bergoglio.

Francesco ricorda anche le parole di don Tonino Bello, “un Vescovo vicino ai poveri, e povero di spirito lui stesso: “Non possiamo limitarci a sperare, dobbiamo organizzare la speranza”. Infatti, spiega il Pontefice, “se la nostra speranza non si traduce in scelte e gesti concreti di attenzione, giustizia, solidarietà, cura della casa comune, le sofferenze dei poveri non potranno essere sollevate, l’economia dello scarto che li costringe a vivere ai margini non potrà essere convertita, le loro attese non potranno rifiorire. A noi, specialmente a noi cristiani, tocca organizzare la speranza, tradurla in vita concreta ogni giorno, nei rapporti umani, nell’impegno sociale e politico”.

Infine, Papa Bergoglio bacchetta i “restaurazionisti” che “vogliono una Chiesa tutta ordinata, tutta rigida: questo non è dello Spirito Santo. Sta a noi anche superare la tentazione di occuparci solo dei nostri problemi, per intenerirci dinanzi ai drammi del mondo, per compatire il dolore”. E ammonisce: “Non serve parlare dei problemi, polemizzare, scandalizzarci – questo lo sappiamo fare tutti –; serve imitare le foglie, che senza dare nell’occhio ogni giorno trasformano l’aria sporca in aria pulita”. “Gesù ci vuole ‘convertitori di bene’: persone che, immerse nell’aria pesante che tutti respirano, rispondono al male con il bene”, sottolinea.

“È bella, è evangelica, è giovane una Chiesa che esce da sé stessa e, come Gesù, annuncia ai poveri la buona notizia”, conclude Francesco, rinnovando l’appello ad essere “seminatori di speranza”: “portiamo questo sguardo di speranza nel mondo. Portiamolo con tenerezza ai poveri, con vicinanza, con compassione, senza giudicarli – noi saremo giudicati –. Perché lì, presso di loro, presso i poveri c’è Gesù; perché lì, in loro, c’è Gesù, che ci attende”.

Un pensiero per i poveri Papa Francesco lo dedica anche all’Angelus (leggi qui), ricordando che il tema di quest’anno sono le parole di Gesù “I poveri li avete sempre con voi”. “Ed è vero: l’umanità progredisce, si sviluppa, ma i poveri sono sempre con noi, sempre ce ne sono, e in loro è presente Cristo, nel povero è presente Cristo. L’altro ieri, ad Assisi (leggi qui), abbiamo vissuto un momento forte di testimonianza e di preghiera, che vi invito a riprendere, vi farà bene. E sono grato per le tante iniziative di solidarietà che sono state organizzate nelle diocesi e nelle parrocchie in tutto il mondo”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

