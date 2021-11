Investita mentre attraversa la strada a Pomezia, morta Nicoletta Sgrò: lascia due figli

Pomezia – E’ Nicoletta Sgrò la 40enne di Ardea investita nel pomeriggio del 12 novembre a Pomezia, mentre attraversava la strada. La donna è stata investita da un 71enne alla guida di una Peugeot 207 alle 17:30.

Secondo i rilievi effettuati dalla Polizia Locale, Nicoletta avrebbe attraversato la strada di via Pontina Vecchia e l’uomo alla guida dell’auto non l’avrebbe vista. La donna è stata travolta e uccisa sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del 118.

Nicoletta, che lavorava come onicoteca alla Scuola Di Estetica La Nuova Immagine Di Belardinelli Francesca, era mamma di due bambini. Sui social il dolore e lo sgomento di parenti e amici, che da due giorni scrivono messaggi di amore e di lutto per Nicoletta.

“Non ci voglio credere ancora che te ne sei andata così, sei sempre stata una brava ragazza”, scrive su Facebook un’amica di Nicoletta. “Abbiamo passato 5 anni di elementari insieme. Adesso sei un angelo, veglia sui tuoi bambini. Ti porterò nel mio cuore, buon viaggio Nico”.

“Siamo cresciuti insieme. Le serate passate a giocare a buzzico, pallone, ai quattro cantoni, corse sfrenate per vedere chi arrivava prima. Una donna piena di vita“. Così la ricorda invece Mauro, un altro amico di infanzia di Nicoletta.

Tanto dolore e tanta tristezza da parte degli amici, che continuano a scrivere post per ricordare la 40enne di Ardea. Parole di cordoglio anche da parte della consigliera di FdI Raffaella Neocliti, che su Facebook ha scritto: “Ardea perde un’altra mamma, una di noi. Una morte tragica che colpisce tutti. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia Sgro per la perdita di Nicoletta. Riposa in pace”.

(Il Faro online)