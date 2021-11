Karate, Busato ai Mondiali con Gallo e Iodice: “Venderemo cara la pelle”

Mattia non ha conquistato il podio che sognava alle Olimpiadi. E ai Mondiali, insieme ai suoi compagni di squadra Gianluca Gallo e Alessandro Iodice, ha tantissima voglia di rivalsa sportiva.

Busato è uno dei karateka più importanti in Italia e nel mondo nel kata della concentrazione e perfezione. Splendono numerose medaglie nella sua bacheca, come in quella di Gallo e Iodice. Torna in gara Mattia anche nella competizione a squadre, ma non lascia la sua sessione individuale sul tatami. E’ partito anche lui ieri con gli azzurri, che scenderanno sui tappeti di Dubai da domani mattina, in occasione della 25esima edizione dei Campionati Mondiali di karate.

Dopo l’anno di stop dovuto al Covid e dopo i Giochi di Tokyo, torna il karate a competere nel mondo nell’evento più importante. L’ultimo alloro iridato in team per lui è del 2016, quando vinse un bronzo. Lo stesso colore della medaglia l’aveva messo al collo nella gara individuale nel 2018. Alla vigilia della partenza, Busato ha dichiarato: “Oltre che alla competizione individuale rientro anche nella gara a squadre. Sento che questo lavoro fatto assieme ai miei compagni Gianluca e Alessandro, e a Vincenzo Figuccio, ci sta dando una grande spinta positiva”. Sul sito della Fijlkam l’azzurro dell’Esercito ha concluso: “Il Mondiale è una gara complicata, lo sappiamo benissimo, ma noi venderemo cara la pelle”.

(foto@fijlkam)

