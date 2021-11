Sciabola, Curatoli è argento in Coppa del Mondo: “Un grande traguardo”

Orleans – Dall’argento olimpico a squadre a Tokyo (leggi qui), a quello in Coppa del Mondo di sciabola. In apertura di stagione, di ritorno dall’evento più importante dell’anno sportiva, Luca Curatoli sale sul podio, proseguendo la sua tradizione vincente: “È stata una grandissima soddisfazione. Dopo la brutta prova olimpica nell’individuale è stato il miglior modo per ricominciare e posso dire di essere tornato a tutti gli effetti”. Infatti.

Nella gara singola Curatoli era uscito ai quarti di finale in Giappone. Ieri si è preso una grande rivincita personale, salendo sul secondo gradino del podio nella categoria individuale ad Orleans. Non è arrivato l’oro inseguito, ma comunque la medaglia l’ha acciuffata alla grande: “Ho perso contro un avversario quasi intoccabile, nonostante io non fossi al 100% della condizione sono riuscito ad arrivare fino alla finale e per me è un grandissimo traguardo. I coreani sono fortissimi, sfidarli è un motivo ulteriore di crescita e quindi ben venga. Complimenti anche ai nostri giovani che hanno offerto ottime prestazioni”, continua lo sciabolatore napoletano, come riportato dal comunicato stampa diffuso dalla Federscherma.

A parlare di Luca è anche il nuovo commissario tecnico della Nazionale di sciabola. Luigi Tarantino dichiara: “Buona la prima. Sono molto soddisfatto di questo debutto, non solo per l’ottimo secondo posto di Luca Curatoli, ma pure per le ottime indicazioni ricevute da tanti giovani in gara. Luca ha riscattato la prestazione individuale ai Giochi Olimpici, conquistando un secondo posto di grande valore, però sono felice anche delle risposte degli altri. Certo, c’è da lavorare, ma l’esordio è stato confortante”.

(foto@AugustoBizzi)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport