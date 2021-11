Acilia, FdI: “Convocare appena possibile una Commissione sul Villaggio San Francesco”

Ostia – “Appena si insedieranno le Commissioni in Campidoglio presenteremo una richiesta urgente per discutere del problema delle case del Villaggio San Francesco ad Acilia. Già durante la scorsa consiliatura abbiamo portato all’attenzione dell’amministrazione l’argomento senza però ottenere risposte adeguate per i residenti”.andrea de

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di FdI Mariacristina Masi, Andrea De Priamo e Luca Zamagni, che aggiungono: “Invitiamo la nuova maggioranza a inserire la questione tra le priorità da affrontare e a dedicare al problema una delle prime commissioni competenti. Saremo al fianco dei residenti del villaggio anche in questa fase e non ci arrenderemo finché non si trovi una soluzione adeguata che non leda i diritti degli abitanti del quartiere”.

