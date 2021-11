Ardea, carta d’identità elettronica: arriva un software per l’acquisizione della foto

Ardea – “Al fine di rendere più veloce l’operazione di emissione della carta di identità elettronica abbiamo adottato un software che permette agli operatori di anagrafe di acquisire le fototessere dei cittadini in maniera digitale”. Lo rende noto l’assessore Alessandro Possidoni.

“Cosa significa questo? – spiega l’Assessore – Qualcuno avrà notato che, nella stampa rilasciata ai cittadino dalle cabine fototessera distribuite sul territorio, è presente, oltre alle singole immagini, un codice a barra.

Attraverso il codice a barra presente sulla stampa, l’operatore del servizio anagrafico può, in tempi rapidi e con operazioni molto semplici, scaricare la foto dal server già convalidata e dimensionata, ed inserirla nella carta di identità evitando tutto il procedimento di scansione, posizionamento, ecc.

Grazie a questo nuovo sistema, la fase di acquisizione della foto è più semplice e veloce, la qualità rimane inalterata e la foto rispetta i criteri dello standard ICAO.

Per usufruire di questo servizio è necessario che il cittadino porti con sé la stampa delle fotografie fatta alla macchinetta, completa di codice (vedi immagine come esempio). Naturalmente, rimane sempre valida la modalità di acquisizione delle fototessere attraverso la semplice scannerizzazione.

Si tratta di un ulteriore piccolo servizio che offriamo ai cittadini, – conclude Possidoni – che può semplificare e velocizzare il lavoro del dipendente, il tutto in linea con il programma di digitalizzazione dei servizi demografici. Approfitto di questo post per ricordarvi che le fototessere per i documenti devono seguire dei parametri precisi indicati dal Ministero”.

Posizionamento macchinette fototessere:

Viale di Tor San Lorenzo 60

Via Napoli (vicino autoscuola)

Viale Nuova Florida (vicino bigiotteria)