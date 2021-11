Covid, boom di casi in Austria: da oggi scatta il lockdown per i no vax

Scatta oggi in Austria il lockdown di almeno 10 giorni per le persone non vaccinate contro il Covid. Come deciso ieri in un incontro tra il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ed i governatori delle regioni, ai non vaccinati sarà permesso lasciare le proprie case solo per andare a lavorare, peri i servizi essenziali o per emergenze mediche. Nelle scorse 24 ore in Austria si sono registrati 11.552 casi ed il tasso di incidenza settimanale è salito a quasi 850 ogni 100mila persone.

Sono previste multe fino a 1.450 euro per chi violerà il lockdown, ad eccezione degli studenti. Il capo del governo di Vienna ha fatto sapere che, se lo riterranno necessario, le regioni potranno introdurre misure più severe. Il governo, come ha spiegato ieri sera il ministro della Sanità, Wolfgang Mueckstein, sta valutando inoltre l’ipotesi di imporre un coprifuoco notturno per tutti dalle 22.

Il ministro ha spiegato che l’obiettivo del lockdown è di incoraggiare le vaccinazioni e di ridurre i contatti sociali di circa il 30%. Al momento circa il 65% della popolazione è vaccinata. Nei giorni scorsi il governo aveva fatto sapere che il lockdown sarebbe eventualmente scattato quando si fosse arrivati allo soglia di 600 letti di terapia intensiva occupati, ma il trend è in aumento e le autorità hanno deciso di anticipare la misura. (fonte: Adnkronos)