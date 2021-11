Fondi – Le sfumature della prevenzione tornano a illuminare i monumenti della Città di Fondi con ogni scatto che diventa un’occasione per sensibilizzare la collettività.

Il blu è dedicato alla Giornata Mondiale del Diabete che ricorre il 14 novembre.

Il tema di quest’anno è quello della scoperta dell’insulina. Infatti nel 2021 si celebra il centenario di questo ormone che ha cambiato le prospettive di vita di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.

Proprio perché il diabete e le sue complicanze impattano fortemente sulla qualità della vita dei pazienti e la prevenzione rappresenta l’arma più efficace per combattere la malattia, il Comune di Fondi ha sposato l’iniziativa promossa dal Lions Club e dall’Associazione Diabetici Fondi. Non solo sensibilizzazione ma anche prevenzione concreta perché domenica 21 novembre, dalle 9:00 alle 13:00, le dottoresse Elisa Forte e Daniela Fiore saranno al servizio della cittadinanza per effettuare screening preventivi nei locali del centro anziani.

Contestualmente prenderà il via anche una raccolta di occhiali usati presso le farmacie e le parrocchie della città. “A te non servono più – recita lo slogan dell’iniziativa che si rinnova ormai da diversi anni – ma possono aiutare qualcun altro”.

Altri monumenti, invece, sono stati illuminati di bianco in quanto anche il Comune di Fondi aderisce alla campagna internazionale “Illumina Novembre 2021” promossa dall’organizzazione di volontariato Alcase Italia – Alleanza per la lotta al cancro del polmone. A brillare di bianco per sensibilizzare alla prevenzione sono state questa notte oltre 110 città italiane tra cui Fondi.

