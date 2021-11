Dragoncello, incidente in cantiere: cede il terreno e un tubo finisce addosso ad un operaio

Ostia – Incidente sul lavoro a Dragoncello dove, a causa di un cedimento del terreno, un tubo di metallo è finito addosso ad un operaio.

E’ successo intorno alle ore 15 di lunedì 15 novembre in un cantiere edile di via Alfredo Ottaviani. Per cause ancora da chiarire, parte dell’asfalto su cui si poggiava una betoniera ha ceduto e ha causato il distaccamento del tubo, che ha colpito violentemente l’uomo, scaraventandolo a terra.

L’operaio vittima dell’incidente ha 63 anni e vive a L’aquila. Vigile e cosciente al momento dell’arrivo degli operatori sanitari di Ares 118, l’uomo ha riportato un trauma lombo-sacrale ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma in codice giallo.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio