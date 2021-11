Fiamme Gialle, 23 nuovi atleti per vincere domani: tra di loro Sartori e Ulisse

Ostia – Entrano oggi, a far parte dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle, 23 giovani atleti, vincitori della particolare procedura di selezione ottenuta grazie ai risultati conseguiti in ambito nazionale e internazionale nelle rispettive discipline.

Tra loro spiccano i nomi di Zane Weir (atletica leggera), quinto classificato nel getto del peso ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Chiara Benini Floriani (vela), medaglia d’argento nella classe Ilca 6 ai Campionati Mondiali juniores; gli atleti provenienti dalle Sezioni Giovanili Fiamme Gialle Matteo Sartori (canottaggio), figlio d’arte, medaglia d’argento nel quattro di coppia ai Campionati Mondiali U23 e Angelo Ulisse (atletica), medaglia di bronzo nella 4×100 ai Campionati Europei U20.

Gli atleti neo arruolati hanno ricevuto il benvenuto nelle Fiamme Gialle dal Comandante del Centro Sportivo, Gen.B. Flavio Aniello che ha sottolineato: “Essere un Gruppo Sportivo Militare di riconosciuta eccellenza vuol dire saper costantemente investire nel futuro attraverso idonei ricambi generazionali. Anche per l’arruolamento 2021 la selezione è stata sicuramente all’altezza delle aspettative, con giovani campioni già affermati a livello internazionale ed altri che hanno tutte le carte in regola per rafforzare la loro posizione. Ne siamo fieri! A loro giungano fervidissimi auguri personali e a nome di tutti gli atleti delle Fiamme Gialle”.

Queste le 23 nuove Fiamme Gialle

Atletica Leggera: Rachele Mori (lancio del martello), Angelo Ulisse (100 m), Federico Riva (1500 m), Simone Biasutti (salto triplo), Zane Weir (getto del peso);

Judo: Kenia Perna (-52 kg), Leonardo Valeriani (-66 kg), Alessandro Magnani (-73 kg);

Karate: Matteo Fiore (-75 kg) e Sonia Ferrarini (-61 kg)

Nuoto: Chiara Tartantino (stile libero) e Helena Biasibetti (farfalla);

Scherma: Giuseppe Franzoni (fioretto) e Margherita Lorenzi (fioretto);

Tiro a segno: Massimo Spinella (pistola);

Canoa: Boscolo Meneguolo Luca (kayak);

Canottaggio: Matteo Sartori (punta senior);

Vela: Chiara Benini Floriani (Ilca 6);

Sport invernali: Gianlorenzo Di Paolo (sci alpino), Max Perathoner (sci alpino), Alessia Guerinoni (sci alpino), Veronica Silvestri (sci di fondo), Jeffrey Rosanelli (pattinaggio su ghiaccio).

