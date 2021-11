Fiumicino: mistero all’asilo nido, scuola chiusa senza preavviso. Genitori infuriati

Fiumicino – E’ avvolta nel mistero la chiusura dell’asilo nido “Il girasole”, a Isola Sacra. I genitori sono preoccupati. Alcuni hanno riferito delle voci ma comunicazioni ufficiali non ce ne sono. Ogni ipotesi diventa lecita, anche quella che si sta spargendo nelle chat di genitori e personale scolastico, ovvero che la chiusura dell’istituto è legata al Covid. Ma avvisi ufficiali, né da parte della Asl, né tantomeno dall’istituzione scolastica, non sono arrivate. Solo voci sui gruppi WhatsApp che stanno mandando in confusione le famiglie dei piccoli iscritti.

Secondo il racconto di alcuni genitori, infatti, nella serata di domenica le maestre, nelle chat, avvisano in maniera ufficiosa che lunedì 15 novembre il nido resterà chiuso “perché i bambini sono stati a contatto con due persone risultate positive al Covid-19 con test molecolare“. La domanda dei genitori è sorta spontanea: “Ci sono comunicazioni ufficiali che attestano questi contagi?”. La risposta via chat: “Domani vi sarà comunicato tutto”. Ma alle 13 nessuno ha ancora comunicato nulla: “Siamo ancora in attesa – dicono alcune mamme a ilfaroonline.it – Ufficialmente noi non sappiamo il motivo della chiusura del nido. Nessuno ci ha chiamato o allertato per dirci che i nostri figli sono venuti a contatto con dei positivi. Se personale o educatrici non ci interessa, ma vogliamo sapere che cosa fare“.

“L’ufficio scolastico rimanda alla pedagogista e ci dice che arriveranno notizie. Ma dopo ore di attesa – concludono i genitori – siamo ancora senza risposte. Nel frattempo restiamo a casa con i nostri figli senza nemmeno poter giustificare con i nostri datori di lavoro il motivo della nostra assenza”. Solo intorno alle ore 15 è arrivata la comunicazione ufficiale della Asl: asilo nido chiuso per Covid.

