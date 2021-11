Pomezia – Si è conclusa la XXXVIII assemblea annuale dell’Anci “Rinasce l’Italia. I Comuni al centro della nuova stagione” alla Fiera di Parma. La tre giorni è stata l’occasione di discutere, tra l’altro, di digitalizzazione e innovazione.

Va in questa direzione il conferimento del premio Municipium, riconoscimento indetto dal Gruppo Maggioli per aver adottato la piattaforma e, tramite questa, per aver fornito servizi utili ai propri cittadini. Tra gli otto Comuni premiati spicca anche Pomezia, che in poco meno di due anni ha ridotto la distanza tra Amministrazione e cittadini proprio grazie all’attivazione di Municipium, che oggi conta quasi 12mila utenti iscritti e 8mila e 554 segnalazioni già chiuse, che corrispondono al 93% del totale delle richieste pervenute.

“Un riconoscimento importante – ha commentato l’Assessore Giuseppe Raspa che ha ritirato il premio a Parma – a conferma della bontà del nostro operato, che desideriamo condividere con i nostri uffici comunali, in particolare con l’Urp che coordina e gestisce il servizio, e con tutti i cittadini. Pomezia si conferma così una città innovativa e al passo con la rivoluzione digitale.

Abbiamo attivato la App Municipim con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra cittadini e P.A., snellire il lavoro degli uffici e stimolare un maggiore coinvolgimento nell’utilizzo e nella condivisione dei contenuti. Lo scorso agosto abbiamo lanciato un primo sondaggio per conoscere il livello di soddisfazione dell’utenza, registrando una percentuale di gradimento pari al 94%”.

