Lavori alla condotta: niente acqua a Fregene il 18 novembre: le vie interessate

Fiumicino – Acea Ato 2 comunica che, per poter eseguire dei lavori di collegamento di una nuova condotta alla rete idrica, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 18 novembre 2021, nelle seguenti strade di Fregene:

– Viale Viareggio;

– Via Bordighera;

– Via Lerici;

– Via Bonaria;

– Via Mondello;

– Via La Plaia;

– Via Numana;

– Vie limitrofe.

