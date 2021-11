Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. il nucleo di aria fredda che nella giornata di domenica andrà a isolarsi in corrispondenza della Sardegna, rinvigorirà la vecchia circolazione depressionaria assumendo caratteristiche più mediterranee per il rimescolamento delle masse d’aria al suo interno. La circolazione si allargherà a gran parte della Penisola e seppur non particolarmente profonda riuscirà a portare ancora condizioni di maltempo, localmente intenso. A inizio settimana le regioni più esposte saranno quelle di Nordovest, la Sardegna e l’estremo Sud peninsulare soprattutto versante ionico, poi dovrebbero tornare ad essere interessate anche le regioni centrali soprattutto il medio Adriatico e di nuovo il Nord almeno in parte. Una situazione piuttosto complessa che lascia ancora spazio a diverse possibilità. Nelle linee generali diciamo che l’instabilità interesserà la Penisola, mai tutta insieme, nel corso della prima metà della settimana fino probabilmente a giovedì. A seguire c’è l’incognita di un nuovo nucleo di aria fredda in discesa dal nord Europa che punterà l’area balcanica ma in moto retrogrado potrebbe raggiungere l’Italia meridionale tra venerdì e il prossimo weekend. Molta dinamicità insomma e questo non depone a favore di una previsione di dettaglio per cui affronteremo la questione in modo più generale riservandoci poi nel corso dei prossimi aggiornamenti di aggiustare il tiro.

METEO LUNEDÌ 15 NOVEMBRE: condizioni di instabilità al Nordovest, Sardegna ed estremo Sud peninsulare soprattutto Calabria ionica, Basilicata e Puglia con fenomeni che a fine giornata tenderanno ad interessare anche il medio Adriatico. I rovesci ed i temporali potrebbero risultare intensi sull’area ionica. Neve sulle Alpi occidentali dai 1300-1500m. Maggiore variabilità altrove ma senza escludere la possibilità di qualche isolato piovasco. Temperature stabili o in lieve calo al Nord, Sardegna e Toscana. Venti tesi a rotazione ciclonica con mari molto mossi.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: il fronte giunto la sera precedente porta piogge e rovesci sparsi tra Toscana e medio-alto Lazio tra notte e primo mattino in successivo esaurimento con aperture via via più ampie a partire dal basso Lazio e in progressiva estensione verso Nord, anche all’Umbria e poi alla Toscana. Tuttavia un nuovo fronte si addossa questa volta dal basso Adriatico, portando nuove deboli precipitazioni a fine giornata sui settori appenninici a confine con Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna, stratificazioni altrove. Temperature in netto aumento nei massimi, punte di 19-20°C. Venti in progressiva rotazione da Nordest su tutti i settori, anche moderati; residuo Scirocco al mattino sulle coste, in nottata anche forte specie sull’Arcipelago toscano. Mare mosso, anche molto mosso tra notte e mattino.

Commento del previsore Lazio

Il medio versante tirrenico seguita ad essere interessato da umide e instabili correnti meridionali, pilotate da una recidiva circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale. A complicare ulteriormente il quadro la discesa di un impulso instabile dal Nord Europa. Il weekend trascorrerà dunque a tratti instabile, specie sulla Toscana settentrionale ed occidentale dove avremo rovesci più frequenti, a tratti anche intensi e temporaleschi; marginalmente coinvolto anche il Lazio, specie costiero, mentre generalmente pioverà poco sull’Umbria. Situazione di stallo anche ad avvio della nuova settimana, anche se lunedì dovrebbe essere una giornata largamente asciutta e in buona parte anche soleggiata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo durante il pomeriggio, complice lo Scirocco specie su coste e al largo.

(Fonte: 3B Meteo)