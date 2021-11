Pomezia, oltre 61mila euro di multe non riscosse: scattano i controlli incrociati

Pomezia – Oltre 61mila euro di multe non riscosse in un mese a Pomezia. Una strage di verbali per violazioni al Codice della Strada da parte della Polizia Locale. Infatti, chiunque non rispetti le norme presenti all’interno del Codice della Strada va incontro a sanzioni amministrative comminate in base al tipo di violazione. Si va dalla multa alla sospensione o al ritiro della patente.

Pugno di ferro in città contro chi non rispetta le regole alla guida: parliamo di somme che ammontano a ben 324.685,57 euro in 10 mesi di controlli e 61.849,26 euro di verbali notificati e non ancora riscossi nel solo mese di settembre. Nella determina n. 1458 del 3 novembre 2021 è proprio questo il numero che potrebbe far preoccupare i pometini: quasi 62mila euro di multe non ancora pagate.

Il primo rischio per colui che non paga la multa entro 60 giorni dal momento in cui è stata notificata è l’aumento della somma da versare con interessi e more. Talvolta si può incorre anche nel fermo amministrativo dell’automobile e, nei casi di reiterata insolvenza, nel pignoramento dei beni.

Con oltre 61mila euro non ancora riscossi, un’entrata fondamentale per il Comune, la notifica della cartella esattoriale è dietro l’angolo per il cittadino debitore, che in tal caso dovrà pagare importi maggiorati.

