Regione, torna online il Sistema accreditamento 2022 per i Servizi culturali del Lazio

Continua il lavoro della Regione per la salvaguardia e la valorizzazione dei Servizi culturali del Lazio. Dalle ore 12 del 15 novembre 2021 alle ore 12 del 31 gennaio 2022 torna attivo il Sistema di accreditamento on line per Istituti culturali, Biblioteche, Musei, Ecomusei, Case-museo, Archivi e Sistemi di servizi culturali del Lazio in possesso dei requisiti necessari all’iscrizione per un anno all’Albo o all’Organizzazione regionale di riferimento, come stabilito dal regolamento regionale n.20/2020 con i suoi allegati in attuazione e integrazione della legge regionale n. 24/2019.

Inaugurato lo scorso anno nella sua veste completamente digitale, si tratta di uno strumento moderno che grazie alla piattaforma realizzata dalla società regionale in house LAZIOcrea, consente di gestire l’intera procedura di accreditamento, dalla presentazione dell’istanza alla valutazione dei requisiti, in un’ottica di maggiore semplificazione, automatizzazione, sicurezza, efficienza e stabilità, permettendo inoltre una gestione differenziata dei profili utenti e la produzione di statistiche e reportistica evolute e personalizzabili.

Uno strumento importante che consente l’accesso ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Lazio e sostiene così tutte quelle realtà territoriali impegnate nella tutela, valorizzazione e promozione di un patrimonio di valore storico, culturale e naturalistico di grandissimo pregio. Il sistema di accreditamento è disponibile al link www.regione.lazio.it/cittadini/cultura/sistema-accreditamento-servizi-culturali.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio