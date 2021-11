Roma, la Regione Lazio commemora le Forze di Polizia cadute nell’adempimento del proprio dovere

Mercoledì 17 novembre la Regione Lazio celebra, per la prima volta, la “Giornata della Memoria per gli Appartenenti alle Forze di Polizia caduti nell’adempimento del proprio dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità” istituita con la legge regionale 10/2020. La giornata prevede due eventi, promossi dalla Giunta Zingaretti, con l’obiettivo di riconoscere l’alto valore civile e morale degli appartenenti alle Forze di Polizia caduti nell’adempimento del proprio dovere e soprattutto di rinnovare e tramandare alle generazioni più giovani la rilevanza istituzionale delle Forze di Polizia, coltivando il rispetto del principio della legalità.

Il primo incontro si svolgerà mercoledì 17 novembre, alle ore 11, presso il Liceo Edoardo Amaldi in via Parasacchi 21, a Roma, e vedrà la partecipazione di Nicola Zingaretti- Presidente Regione Lazio, Matteo Piantedosi- Prefetto di Roma – Gen.Div. Antonio De Vita – Comandante Regionale Carabinieri Lazio, Gen.Div. Virgilio Pomponi – Comandante Regionale Guardia di Finanza Lazio, Mario Della Cioppa – Questore di Roma, Carmelo Cantone – Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria, Valentina Corrado – Assessore Sicurezza Urbana, Turismo, Enti Locali- Regione Lazio, Valentina Grippo, prima firmataria della legge, Maria Rosaria Autiero Dirigente Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi” e Gianpiero Cioffredi-Presidente Osservatorio Sicurezza e legalità Regione Lazio

Alle ore 17, sempre di mercoledì prossimo, presso l’Acquario di Roma- Casa dell’Architettura in piazza Manfredo Fanti 47 a Roma, inoltre verrà presentato il libro del giornalista Salvatore Lordi “Anni Bui- storie sconosciute di uomini in divisa ammazzati dal terrorismo dal 1956 al 1980”. Insieme all’autore ci saranno Valentina Corrado, assessore Sicurezza Urbana, Enti Locali e Turismo Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Sara Battisti, Presidente della Commissione Sicurezza, Enti Locali del Consiglio Regionale, i familiari delle vittime del terrorismo, Generale Paolo Galvaligi, Lisa Ghizzoni Evangelista, Giovanni Ricci e Silvana Perrone Graziosi e alcuni rappresentanti delle Forze di Polizia. I due eventi saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina della Regione Lazio.

(Il Faro online)