Ardea, tenta un furto in una pizzeria ma viene inseguito dalla titolare: arrestato

Ardea – Tenta un furto in una pizzeria di Tor San Lorenzo ma viene scoperto dai passanti e inseguito dalla titolare. E’ successo nella serata di ieri 15 novembre sul lungomare di Tor San Lorenzo. L’uomo, un 31enne clandestino sul territorio nazionale e con svariati precedenti di polizia, è stato sorpreso mentre tentava di introdursi nella pizzeria.

Lo stesso, dopo aver preso a calci ed aver scagliato una sedia contro la vetrata del locale, vistosi scoperto da alcuni passanti, si è dato alla fuga a piedi ma è stato inseguito dalla titolare della pizzeria che ha richiesto subito l’intervento dei Carabinieri che intervenivano immediatamente sul posto con una pattuglia che si trovava in servizio esterno preventivo.

Il malvivente, poco prima dell’arrivo dei militari dell’Arma, raggiunto dalla titolare della pizzeria, la spintonava a terra colpendola ripetutamente cercando di assicurarsi la fuga, che non riusciva in quanto i Carabinieri lo rintracciavano e bloccavano subito dopo. L’uomo arrestato, trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Anzio, domattina sarà processato e dovrà rispondere di tentata rapina aggravata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.



Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea