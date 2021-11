Ecosportello: ecco l’app per aiutare gli animali in difficoltà

Soccorrere un animale ferito o in difficoltà non è mai semplice: soli gli esperti sanno in che modo agire per evitare complicazioni. Da oggi è possibile salvare un animale utilizzando una semplice app che fornisce i contatti utili più vicini: nasce “Ecosportello Animali”, un servizio on line e gratuito ideato da Legambiente, fruibile tramite App, che consente con un semplice clic di trovare i contatti utili e più vicini. Lo rende noto l’associazione ambientalista spiegando in una nota che basterà andare sul sito (clicca qui), oppure scaricare gratuitamente l’App Gaia Observer, disponibile su Android e Apple, e con un semplice clic sul pulsante “Ecosportello Animali” appariranno i riferimenti telefonici e di posta elettronica di chi istituzionalmente e/o per convenzione e/o finalità associativa, può dare risposta per salvare un animale in difficoltà.

Legambiente ricorda che ci sono “già oltre mille contatti in tutta Italia tra Centri di recupero di animali selvatici, Servizi veterinari pubblici e Uffici comunali che si occupano di animali o delle Polizie municipali raggiungibili, ora, grazie a un semplice clic”.

“Con Ecosportello Animali – spiega Antonino Morabito, responsabile nazionale Cites, Fauna e Benessere animale – valorizziamo le competenze istituzionali e offriamo un servizio utile ai cittadini. Così, dopo il servizio gratuito, attivo sulla medesima App, per segnalare i reati contro l’ambiente, abbiamo deciso di attivare il nuovo servizio dedicato agli animali feriti o in difficoltà“. (Fonte Ansa).