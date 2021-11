Ostia – Avevano scelto la zona tra via Mar Rosso, via dei Promontori, via delle Fiamme Gialle e d’intorni come zona di caccia personale. Lui tunisino, 40 anni, lei italiana 41enne, entrambi con una lunga lista di precedenti penali, si erano attrezzati con il kit da scasso per auto, e avevano iniziato da sabato scorso a “battezzare” decine di auto, alla ricerca di un bottino interno al veicolo.

Le denunce arrivate al Commissariato di Ostia sono state circa una trentina, ma la coppia del furto con scasso ha probabilmente colpito molte più volte, tanto da diventare un incubo per il quartiere.

E così, dopo diverse segnalazioni, gli uomini del Commissariato hanno iniziato a serrare le fila, per cogliere i due malviventi sul fatto. L’ultima segnalazione, la scorsa notte, li ha messi in condizione di prenderli con le mani nel sacco, o meglio… nell’auto. in via dei Promontori.

La coppia è stata stata giudicata per direttissima con l’accusa di furto aggravato.

