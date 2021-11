Incidente sul Viadotto della Magliana: autostrada Roma- Fiumicino in tilt

Fiumicino – Code sulla A91 Roma-Fiumicino dal Gra a Magliana a causa di un incidente sul Viadotto.

A darne notizia è Astral Infomobilità.

Nonostante non sembra trattarsi di un incidente di grave entità, vuoi la pioggia, vuoi anche il fatto che lo scontro si è verificato in curva il traffico è andato completamente in tilt.

(Il Faro online)