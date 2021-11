Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Ad ovest dell’Italia rimarrà in azione un vortice depressionario nella prima parte della settimana, condizionando il tempo sulle nostre regioni. In particolare martedì due fronti saranno in azione martedì, uno in risalita dal Meridione che raggiungerà anche il Nord entro sera, con fenomeni anche intensi sul versante adriatico. L’altro in azione tra le due isole maggiori. Mercoledì saranno ancora gli stessi due fronti a distribuire condizioni di instabilità su buona parte d’Italia, in particolare tra isole e medio-basso Tirreno. Giovedì il vortice perderà energia, ma si transiterà sulle regioni centro-meridionali mantenendo condizioni di tempo a tratti instabile.

METEO MARTEDÌ 16 NOVEMBRE. Maltempo sin dal mattino sulle regioni centro-meridionali peninsulari ad eccezione della bassa Calabria dove si avranno schiarite. Piogge e rovesci più diffusi su Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Umbria e medio-alta Puglia, in estensione a Toscana ed Emilia, la sera anche a gran parte del Nord Italia ad eccezione dell’arco alpino; fenomeni anche intensi in giornata, soprattutto sulle Marche, anche con possibili nubifragi. Piogge e temporali in Sardegna, tendenti a divenire più intensi sul versante tirrenico, qualche rovescio in Sicilia, specie in serata sul Trapanese e sul versante ionico. Venti tesi orientali. Temperature in calo.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: le correnti si mantengono mediamente cicloniche in quota, ma piuttosto secche da Nordest nei bassi strati. Giornata dunque spiccatamente variabile con piogge in transito da SE verso NO tra la notte e il mattino sul Lazio, seguita da nuova instabilità, specie diurna sui settori meridionali e occidentali nonché a fine giornata in Appennino. Piogge in transito nella prima parte della giornata anche su Toscana e Umbria; tendenza a ulteriore peggioramento la sera/notte su Umbria, Toscana orientale e settentrionale. Temperature in lieve aumento, clima mite per il periodo. Venti fino a moderati tra Sudest ed Est-Nordest. Mare da poco mosso a mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Il medio versante tirrenico seguita ad essere interessato da umide e instabili correnti meridionali, pilotate da una recidiva circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale. A complicare ulteriormente il quadro la discesa di un impulso instabile dal Nord Europa. Avvio di settimana ancor spiccatamente variabile, tra nubi irregolari e momenti più soleggiati, con nuove piogge interesseranno il medio-alto versante tirrenico tra martedì e mercoledì. Le temperature non subiranno particolari variazioni, sempre piuttosto miti durante il giorno nella nuova settimana, con punte anche di 18-20°C complice l’effetto dei venti di caduta appenninici. Meglio da giovedì con ampi rasserenamenti.

(Fonte: 3B Meteo)