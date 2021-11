Mimmo Lucano, De Vecchis “risponde” all’Anpi con una contro manifestazione a Fiumicino

Fiumicino – Una contro manifestazione per “difendere i principi democratici della Repubblica Italiana”. Ad organizzarla, sabato prossimo, alle 16, a Fiumicino, è il senatore della Lega William De Vecchis, in risposta a quella andata in scena in città sabato scorso ed indetta dalla sezione locale dell’ Anpi in solidarietà ed a sostegno di Mimmo Lucano, a cui hanno partecipato associazioni e esponenti politici e civici del litorale romano.

Come quello dell’Anpi, che ha ricevuto le critiche di forze di centro destra locale, anche il presidio di sabato prossimo si svolgerà a ridosso di piazzale Mediterraneo davanti al nuovo Murales dipinto da Urban Wave Fiumicino, che raffigura la maschera di Antigone, ed ispirato, secondo quanto sottolineato dai promotori, ai “valori dell’accoglienza e dell’inclusione”.

“Invito tutte le forze democratiche libere a sostenere la mia iniziativa, dopo quella provocatoria, su Lucano, dell’Anpi e delle forze di sinistra di Fiumicino – sottolinea De Vecchis -. Spero in un chiarimento ed il sindaco Montino deve prendere le distanze”. (fonte: Ansa)