Qatar 2022, Mancini: “Ai Mondiali ci andremo a marzo e potremo anche vincere..”

Dublino – “Ai Mondiali ci andremo passando dai play off di marzo e magari li vinceremo anche, chissà…”. Roberto Mancini è un misto di delusione e fiducia per il futuro, dopo lo 0-0 con l’Irlanda del Nord (leggi qui) che costringe gli azzurri ai play off.

“Purtroppo è un momento così in cui facciamo tanta fatica a fare gol – dice alla Rai – Peccato, il gruppo andava chiuso prima. Ora dobbiamo ritrovare quel gioco che ci ha contraddistinto anche fino ad oggi. Se pensiamo che abbiamo sbagliato due rigori nelle sfide decisive con la Svizzera vuol dire che il girone era nel nostro controllo, ma se le occasioni non le trasformi poi puoi trovare difficoltà”. (Ansa)

