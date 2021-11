20 anni di pura magia: il 1 gennaio 2022 la grande reunion del cast di Harry Potter

Londra - Una reunion in occasione del 20° anniversario dell'uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale nelle sale cinematografiche: questo l'attesissimo evento che tutti i fan del maghetto desideravano da tempo. Era il 2011 quando abbiamo visto sul grande schermo il commovente finale di Harry Potter e i Doni della Morte. Dieci anni in cui abbiamo cercato in tutti i modi di rimanere nell'universo di Hogwarts il più allungo possibile: e il 1° gennaio 2022, grazie alla rimpatriata del cast di Harry Potter, sarà possibile tornare nella Scuola di Magia e Stregoneria più famosa.

A darne notizia è stata la Wizarding World con un post su Instagram, dove annuncia i grandi protagonisti che parteciperanno all'incontro. Daniel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Ron) ed Emma Watson (Hermione) non saranno gli unici presenti: tra i nomi spuntano quelli di Tom Felton alias Draco Malfoy, Helena Bonham Carter (Bellatrix Lastrenge), Matthew Lewis (Neville Paciock), Gary Oldman (Sirius Balck) Bonnie Wright (Ginny Weasley) Evanna Lynch (Luna Lovegood) e molti altri.

Oltra alla reunion, l'appuntamento sarà l'occasione per vedere retroscena, interviste e contenuti esclusivi dei film. "Ho dovuto usare la Giratempo un'ultima volta per questo..." scrive Emma Watson sulla sua pagina Instagram, proprio per confermare la notizia. Non ci resta che aspettare il 1°gennaio per tornare ancora una volta nel mondo di Harry Potter ed iniziare il nuovo anno in modo magico. Il cast si riunirà nel Worner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter e i fan potranno seguire l'evento in streaming su HBO Max.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wizarding World (@wizardingworld)

(Foto - Instagram @wizardingworld)