Al via le attività veliche nel porto di Ostia: le regole per le imbarcazioni partecipanti

Ostia – Partono le attività veliche nel porto turistico di Roma – Ostia Lido. Fino al 3 aprile 2022 verranno svolte delle attività veliche, coordinate dalla Federazione Italiana Vela (Fiv) che prevedono il transito di unità a vela all’interno della marina e nel tratto antistante la spiaggia situata in prossimità dell’imboccatura del porto.

Tutte le unità a vela che partecipano all’attività dovranno attenersi alle procedure relative all’ingresso e l’uscita dal Porto, riportate nell’ordinanza della Capitaneria di Porto.

Procedura per le formalità di uscita

– Le imbarcazioni dovranno prepararsi all’uscita del porto stazionando sulla spiaggia, in attesa dell’autorizzazione da parte della Torre di controllo.

– L’istruttore/referente del gruppo dovrà contattare la Torre di controllo via radio VHF comunicando il numero di imbarcazioni pronte ad uscire.

– La Torre di controllo, verificato che lo specchio d’acqua interessato dalle fasi di uscita delle derive risulti libero da altre imbarcazioni, autorizzerà l’uscita delle barche che dovranno essere assistite da un gommone/battello con a bordo un istruttore/referente.

– Ciascuna fase di uscita dovrà impiegare al massimo dieci minuti e potrà comunque essere interrotta in qualsiasi momento da parte della Torre di Controllo o del personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera qualora vi siano impellenti necessità di sicurezza che richiedano lo sgombero immediato dell’imboccatura del porto.

– Con l’ultima imbarcazione all’uscita del porto, l’istruttore/referente confermerà via radio alla Torre di controllo di aver completato l’operazione.

– Nel caso vi sia necessità di uscire da parte di un gruppo maggiore di imbarcazioni e al fine di non compromettere l’operatività del marina, potrà essere autorizzata l’uscita anche a gruppi.

– Le imbarcazioni, una volta uscite dal porto, dovranno attendere l’uscita dell’ultimo del gruppo posizionandosi sopravvento al porto ad una distanza di sicurezza dall’ante murale e in modo da non ostruire il transito di altre imbarcazioni dirette al marina.

– Le unità che non fanno parte dell’attività velica e che devono entrare e uscire dal Porto Turistico di Roma, in navigazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità alla deriva presenti, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Procedura per le formalità di entrata

– Al momento del rientro in porto, le imbarcazioni dovranno sostare sopravvento al porto ad una distanza di sicurezza dall’ante murale e in modo tale da non ostruire il passaggio alle imbarcazioni dirette al marina o in uscita dallo stesso.

– L’istruttore/referente dovrà contattare la Torre di controllo via radio VHF comunicando il numero di imbarcazioni pronte rientrare in porto.

– La Torre di controllo, verificato che lo specchio d’acqua interessato dalle fasi di ingresso delle derive risulti libero da altre imbarcazioni, autorizzerà l’ingresso delle barche che dovranno essere assistite da un gommone/battello con a bordo un istruttore referente.

– Le imbarcazioni dovranno rientrare con sollecitudine, lasciando libera la passerella di varo/alaggio in modo da consentire ad altre imbarcazioni

rientro.

– Ciascuna fase di rientro dovrà impiegare al massimo dieci minuti e potrà comunque essere interrotta in qualsiasi momento da parte della Torre di Controllo o del personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera qualora vi siano impellenti necessità di sicurezza che richiedano lo sgombero immediato dell’imboccatura del porto.

– Con l’ultima imbarcazione rientrata in porto, l’istruttore/referente confermerà via radio alla Torre di controllo di aver completato l’operazione.

– Le unità che non fanno parte del progetto, che devono entrare e uscire dal Porto Turistico di Roma, in navigazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità alla deriva presenti, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio