Ambientalisti sul piede di guerra contro Jovanotti: “No al Jova Beach Party”

Roma – Torna il Jova Beach Party sulle spiagge italiane e tornano anche le proteste degli ambientalisti. Lorenzo Cherubini annuncerà le date ufficiali e le tappe del tour venerdì 19 novembre ma la risposta di alcune associazioni di volontariato non si è fatta attendere a lungo.

L’Organizzazione di Volontariato Care The Oceans ha già lanciato la raccolta firme per richiedere che i concerti di Jovanotti in programma sulle spiagge italiane nel 2022 vengano svolti in luoghi più idonei e non sulle spiagge, dato che “potrebbero causare danni ambientali”.

“Chiediamo che sia enti che istituzioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, così come forze dell’ordine preposte intervengano per non far ripetere lo scempio ambientale messo in atto prima e durante i concerti di Jovanotti in spiaggia, i quali hanno arrecato danni alla flora e fauna marina e della spiaggia”. E’ quanto si legge nella descrizione della petizione online “No Jova beach party nelle spiagge Italiane”.

“Chiediamo che tali concerti – scrive Care The Oceans – vengano svolti in luoghi adatti (palazzetti dello sport, stadi, grandi spazi asfaltati). Chiediamo a tutti di unirsi in questa lotta per la difesa della biodiversità marina e dunale”.

Dopo il lungo post dello scorso anno in cui Jovanotti attaccava il mondo dell’associazionismo ambientalista in riferimento ad accuse e critiche ricevute per il suo tour sulle spiagge italiane, sembra proprio che non tiri buon aria tra la popstar e le associazioni ambientaliste, che sono partite subito con il piede di guerra contro il nuovo tour.

Quest’anno Lorenzo Cherubini tornerà in tour a Cerveteri, sulla spiaggia di Campo di Mare (leggi qui) probabilmente l’unica data nel Lazio e il Sindaco ha già dato l’ok. Venerdì 19, infatti, in conferenza stampa con il sindaco Alessio Pascucci ci sarà la presentazione del Jova Beach Party 2022, che parte già con numerose polemiche.

