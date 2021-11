Baccini: “Fiumicino sia il primo comune a dotarsi del Garante per le persone con disabilità”

Fiumicino – Ieri è stata depositata dal consigliere Mario Baccini e sottoscritta dai consiglieri Alessio Coronas, Roberto Severini, Stefano Costa, Vincenzo D’Intino e Federica Poggio una mozione per impegnare il Sindaco e l’Amministrazione a farsi carico in modo concreto del sostegno alle persone con disabilità del comune di Fiumicino.

“Il nostro comune non può esimersi dall occuparsi delle persone con disabilità – spiega Baccini- e il sostegno finora assicurato è purtroppo insufficiente per garantire una buona qualità della vita. Vogliamo che il nostro Comune sia il primo a dotarsi di una figura Garante per i problemi delle persone con disabilità e soprattutto nella mozione abbiamo individuato tre importanti aree d’intervento che sono la promozione della cultura dell’integrazione che deve partire dalle scuole, il sostegno alle famiglie per la cura e la realizzazione di infrastrutture adatte, e soprattutto l’autonomia attraverso il lavoro che garantisca il cosiddetto ‘dopo di noi’.

Sicuramente chiediamo un impegno di bilancio del comune per la realizzazione di questi progetti e la possibilità di istituire un fondo di garanzia per il sostegno all’autoimpresa per creare una prospettiva di autosufficienza. Ringrazio i consiglieri che hanno voluto firmare e appoggiare la mozione che abbiamo depositato in previsione della giornata internazionale delle Persone con Disabilità che le Nazioni Unite hanno fissato per il 3 dicembre. Il nostro auspicio – conclude Baccini – è che per quella data venga votata in aula all’unanimità dal Consiglio come segno di civiltà ed apertura perché il nostro sia un comune davvero inclusivo”.

