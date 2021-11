Chi l’ha visto? puntata del 17 novembre: aggiornamenti sul caso Nada Cella

Va in onda stasera, 17 novembre 2021, una nuova puntata di Chi l’ha visto?, lo storico programma di Federica Sciarelli, su Rai3 alle 21.20, con altri casi di scomparsa e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità, non manca lo spazio dedicato ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Nel nuovo appuntamento di Chi l’ha visto? si tornerà ancora sul caso Nada Cella, con tutti gli aggiornamenti: di chi è la voce che al telefono dice di aver visto una donna sconvolta e sporca di sangue? E poi, qualcuno avrà riconosciuto gli oggetti e i vestiti che portava l’uomo misterioso nella grotta di Catania? Tutte le ipotesi e le segnalazioni dei telespettatori. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. (Fonte: Rai.it – Foto: Instagram @chilhavistoraitre)