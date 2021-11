Civitavecchia, fuoriuscite anomale di fumo dal Crematorio: cittadini in allarme

Civitavecchia – “L’Assessorato all’Ambiente invierà domani stesso una richiesta di chiarimenti alla società Tempio Crematorio in ordine alla anomala fuoriuscita di fumo che si è registrata nelle scorse ore dall’impianto di Civitavecchia. Il fenomeno, registrato da alcuni cittadini, ha destato una comprensibile preoccupazione, che questa Amministrazione non può che condividere e rilanciare. L’episodio avviene per la seconda volta a distanza di un paio di mesi: per questo sarà nostra cura anche chiedere ad Arpa Lazio e all’Asl Roma 4 perché sia predisposta una ispezione sull’attività dell’impianto“. Così il Vicesindaco, Manuel Magliani.

