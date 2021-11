Covid-19 a Latina, cluster in una casa di risposo: il sindaco “sigilla” la struttura

Latina – Il cluster da Covid-19 nella casa di riposo di Latina preoccupa. Solo ieri erano 9 i casi riscontrati nella struttura sanitaria, sui 30 accertati in città.

La situazione è monitorata dall’Asl che ha indotto il sindaco, Damiano Coletta, a emanare un’ordinanza ad hoc. E il primo cittadino già nella giornata di ieri ha emesso il provvedimento richiesto.

Coletta ha, infatti, disposto una serie di prescrizioni, tra le quali figurano: “L’isolamento degli ospiti che presentano sintomatologia riconducibile al Covid, in stanza singola, la sanificazione dei locali comuni, la sospensione degli eventuali spostamenti degli ospiti compresi nuovi accessi e trasferimenti, la sospensione delle attività che si svolgono nelle aree comuni e il consumo dei pasti in camera, la quarantena domiciliare per tutti gli operatori della struttura”.

L’emergenza è scattata a seguito dell’accertamento dei 9 casi Covid, 6 tra gli ospiti, 3 tra gli operatori. L’attenzione resta alta per evitare la diffusione del virus.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina