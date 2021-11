E’ ancora cannibale Djokovic: con Rublev è vittoria per due a zero

Torino – Una seconda partita ancora vincente per il numero uno dell’Atp mondiale. Al Pala Alpitour festante ed entusiasta del suo 2 a 0 su Rublev, annichilito dal grande Nole, Djokjovic esce a testa alta, parlando in italiano ai microfoni degli organizzatori delle Atp Finals di Torino, commentando un match perfetto e esprimendo il suo amore per l’Italia.

Una prova di forza assoluta quella di Novak che sale in testa alla classifica del girone verde. Batte anche il russo allora, dopo aver superato Ruud all’esordio e sempre per due set a zero. Il risultato odierno di 6-3 6-2 lo catapulta ufficialmente ad essere uno dei papabili vincitori del torneo.

Tornerà in campo nella giornata di venerdì.

